En plein clash avec Deschamps, grande nouvelle pour Benzema

La rédaction

Alors qu’il s’est récemment fait remarquer par ses réponses envers le sélectionneur Didier Deschamps sur les réseaux sociaux, Karim Benzema reste concentré sur le Real Madrid. Le capitaine des Merengues, dont le contrat expire en juin prochain, devrait d’ailleurs rapidement prolonger l’aventure en Espagne. L’attaquant français disputera donc sa 15ème saison sous le maillot madrilène.

Le nom de Karim Benzema est sur toutes les lèvres ces derniers temps. L’attaquant formé à Lyon est au cœur des débats en France, notamment pour ses réponses à l’encontre de Didier Deschamps suite à l’interview accordée par ce dernier au Parisien le 11 mars dernier. Dans cette dernière, le champion du monde 98 évoquait le retrait de l’attaquant madrilène du groupe des Bleus lors du dernier mondial en décembre dernier. Benzema avait alors accusé Deschamps de « menteur » . En Espagne, son avenir et sa situation contractuelle sont scrutés avec attention par les socios madrilènes.

Benzema va prolonger avec le Real Madrid

« Je ne sais pas combien de temps, je vais encore y rester, mais je profite de chaque jour au Real Madrid. La prolongation, c'est un autre sujet... » . Voilà ce que déclarait un Karim Benzema évasif sur son avenir en janvier dernier. Mais selon l’Équipe , l’attaquant et le président Florentino Perez se sont rencontrés ces derniers jours et sont tombés d’accord sur une prolongation d’un an.

Benzema mis à la porte, il crie à l’injustice https://t.co/Cafykemetn pic.twitter.com/Z0QIH3yMsk — le10sport (@le10sport) March 15, 2023

Benzema, un cas épineux parmi d’autres au Real