Zidane se fait recaler, il se lâche

Libre depuis son départ du Real Madrid en mai 2021, Zinédine Zidane espérait reprendre en main l'équipe de France après la Coupe du monde au Qatar. Mais malheureusement pour lui, le désormais ancien président de la Fédération française de football, Noël Le Graët, avait décidé de prolonger le contrat de Didier Deschamps jusqu'au Mondial 2026. Une signature méritée selon Michel Platini.

En atteignant la finale du Mondial au Qatar, Didier Deschamps s'est donné le droit de décider de son avenir. Sa décision a vite été prise. Quelques jours après le match perdu face à l'Argentine, le sélectionneur de l'équipe de France officialisait sa prolongation jusqu'en 2026, soit jusqu'au prochain Mondial. Pour Zinédine Zidane, ce verdict a de lourdes répercussions sur son avenir. Car le champion du monde 1998 espérait reprendre en main les Bleus après cette compétition. Désormais, il va devoir prendre son mal en patience.





« Didier avait toute la légitimité de continuer »

Mais pour Michel Platini, ce choix n'est pas illogique. « C’est complètement légitime qu’il résigne. C’est une équipe qui fonctionne bien, dans laquelle les joueurs se plaisent bien. Ça gagne. Ça va en finale. Il n’y a aucune raison de changer Didier. Sauf s’il veut partir. Didier avait toute la légitimité de continuer » a déclaré l'ancien international français, invité à s'exprimer sur l'avenir de Zidane lors de l'émission Rothen S'enflamme.

« Zidane au Brésil ? Ah ouais j’aurais bien aimé »