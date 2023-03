Affaire Benzema : Deschamps se fait allumer en direct

La rédaction

Il y a quelques jours, Didier Deschamps livrait une interview dans les colonnes du Parisien. Dans cette dernière, le sélectionneur revenait notamment sur le départ de Karim Benzema du groupe de l’équipe de France durant le mondial Qatari. Au vu des réactions du Ballon d’Or en titre, les deux versions ne concordent pas, et pour Daniel Riolo, l’attaquant français dit la vérité.

Qui de Didier Deschamps ou de Karim Benzema aura le fin mot de l’histoire ? Les deux hommes ne s’entendent visiblement plus, et la récente déclaration du sélectionneur à son encontre aura eu le mérite de faire réagir l’attaquant du Real Madrid. Ce dernier, sur les réseaux sociaux notamment, avait accusé Deschamps de « menteur » , avant d’annoncer qu’il prendrait bientôt la parole.

« Je pense que Deschamps est un menteur »

Présent dans l’émission l’After Foot , Daniel Riolo s’est exprimé sur cette affaire, et souhaite certains éclaircissements de la part du Ballon d’Or en titre. « Cette histoire a encore un intérêt, à condition que Benzema veuille bien nous le dire, c’est de savoir qu’on a un sélectionneur qui est un menteur. Moi je pense que s’en est un et que Benzema a les moyens de le dire. La façon dont il le sort, par le biais d’un mensonge autour d’une blessure alors que l’examen médical, on l’a tous eu connaissance et osait très bien qu’il était totalement opérationnel pour les quarts et peut-être un petit bout de huitième » , déclare Riolo avant de poursuivre : « Si c’est du management quand tu ne le prends pas, je l’accepte sans problème, d’ailleurs, je ne disais rien quand Benzema n’était pas en équipe de France. C’est un choix, on en a eu d’autres des joueurs fantastiques qui n’ont pas été en sélection » .

Riolo monte au créneau pour Benzema