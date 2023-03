Deschamps reçoit une candidature, il va dire oui !

La rédaction

Ce jeudi, Didier Deschamps dévoilera sa première liste depuis la Coupe du monde. Un groupe qui promet d'être inédit après les récentes retraites de quatre cadres des Bleus, Hugo Lloris, Steve Mandanda, Raphaël Varane et Karim Benzema. Inédite surtout au poste de gardien, puisque derrière Mike Maignan, à qui le poste de numéro 1 est promis, la concurrence est rude. Mais les performances de Brice Samba auraient convaincu Didier Deschamps de sélectionner le portier du RC Lens, après avoir régulièrement porté sa candidature.

Depuis deux ans, les prestations de Brice Samba sont impressionnantes. Grand artisan de la montée en Premier League de Nottingham Forrest la saison dernière, 23 ans après l'avoir quittée, le portier est désormais titulaire au RC Lens, et apparaît là aussi comme un acteur majeur de la belle saison des Nordistes, qui possède la meilleure défense de Ligue 1 avec seulement 21 buts encaissés, en 27 journées et 10 clean-sheet.

« C'est un rêve de représenter la France »

Au micro de RMC Sport , mi-février, le gardien du RC Lens, Brice Samba évoquait les retraites récentes de Steve Mandanda et Hugo Lloris, conscient que cela lui laissait une chance d'être appelé par Didier Deschamps : « Si on parle de moi au niveau des médias, c’est que mes performances sont assez bonnes. Après soyez-en sûrs, ce n’est pas moi-même qui vais faire ma propagande. C’est un rêve de représenter la France. Si j’en ai l’opportunité, ça sera avec beaucoup de joie, d’envie et de détermination. Avec les retraites de Hugo Lloris et de Steve Mandanda, il y a de la place qui se libère, je ne vais pas faire l’hypocrite… Je vais faire le maximum, me donner chaque week-end pour que le sélectionneur puisse faire appel à moi. Je suis très croyant, et chaque chose en son temps et quand ça sera le moment j’irai tout simplement. »

En clash avec Deschamps, Benzema se fait tacler https://t.co/eY52deqCw4 pic.twitter.com/dSNZgNHEsO — le10sport (@le10sport) March 13, 2023

Un rêve exaucé !