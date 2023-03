Benzema clashe Deschamps, il dénonce un «passe-droit»

Hugo Chirossel

Trois mois après, le forfait de Karim Benzema pour la Coupe du monde 2022 fait encore énormément parler. Après les propos de Didier Deschamps auprès du Parisien, l’attaquant du Real Madrid, qui a pris sa retraite internationale, a multiplié les messages énigmatiques sur les réseaux sociaux. Pour Samir Nasri, KB9 aurait pu rester avec les Bleus même blessé, comme cela a pu être le cas pour Raphaël Varane.

Depuis les propos de Didier Deschamps dans un entretien accordé au Parisien vendredi dernier, le cas Karim Benzema fait de nouveau couler beaucoup d’encre. L’attaquant du Real Madrid a contesté la version du sélectionneur de l’équipe de France sur son forfait pour la Coupe du monde au Qatar. En effet, KB9 a posté plusieurs messages en ce sens sur les réseaux sociaux, annonçant notamment qu’il allait bientôt prendre la parole à ce sujet.

« Ils pouvaient se passer de Karim Benzema »

Sur le plateau du Canal Sports Club sur Canal+ , Samir Nasri s’est exprimé sur le clash entre Karim Benzema et Didier Deschamps. « Je comprends un petit peu Karim. Lorsqu’on voit la phase de poules de l’équipe de France, ils pouvaient se passer de Karim Benzema. Ils ont joué contre des équipes qui étaient largement plus faibles que l’équipe de France », a déclaré l’ancien joueur de l’OM.

« Il fait un passe-droit pour Raphaël Varane »