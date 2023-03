Benzema en remet une couche sur Deschamps, il pousse un coup de gueule

Arnaud De Kanel

Le clash entre Didier Deschamps et Karim Benzema repart de plus belle. Après avoir accusé le sélectionneur de «menteur», le Ballon d'Or promet de rétablir la vérité prochainement. Les petits messages intriguant qu'il poste sur ses réseaux sociaux commencent à agacer Pascal Dupraz. L'ancien coach de l'ASSE en a assez.

Karim Benzema a déclaré la guerre à Didier Deschamps en postant un nouveau message sur les réseaux sociaux où il promet de s'exprimer. Vivement qu'il le fasse car après sa série de messages mystérieux qui alimentent un déferlement médiatique incessant, nombreuses sont les personnes lassées par l'attitude de l'attaquant du Real Madrid à l'image de Pascal Dupraz.

«Je vais devoir m’expliquer» : La nouvelle bombe de Benzema https://t.co/ssqpRZdsCN pic.twitter.com/lymly5n9v5 — le10sport (@le10sport) March 12, 2023

Dupraz craque en direct

Dans Les Grandes Gueules du Sport sur RMC , Pascal Dupraz est revenu sur la nouvelle sortie de Karim Benzema. « Vous pensez que je n’ai que ça à faire moi ? Attendre, trépigner... que Benzema me fasse son commentaire sur son départ de la Coupe du monde au Qatar ? Mais tu sais ce que je vais faire le jour où il parle ? Je vais me repasser le match des rugbymen, Angleterre-France. Du sport, encore et toujours », a-t-il lâché.

«Ça suffit !»