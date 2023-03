Equipe de France : Une star de Deschamps lâche un défi à Mbappé

Thomas Bourseau

Olivier Giroud est un peu plus entré dans l’histoire de l’équipe de France en devenant son meilleur buteur lors du dernier Mondial. Il a affirmé avoir l’intention de confirmer afin de creuser l’écart au classement avec Kylian Mbappé notamment.

Kylian Mbappé semble être destiné à devenir le capitaine de l’équipe de France. Selon Téléfoot , l’attaquant du PSG devrait hériter du brassard de capitaine d’Hugo Lloris qui a pris sa retraite internationale depuis la fin du Mondial au Qatar en décembre dernier. Seul Antoine Griezmann pourrait priver Mbappé du brassard selon les informations du média.

«La vérité sort de la bouche des enfants (rires)»

Et Olivier Giroud ? Devenu meilleur buteur de l’histoire de l’équipe de France pendant la Coupe du monde, l’attaquant de 36 ans avait laissé planer le doute depuis la désillusion des Bleus au Qatar pour la suite de ses aventures sous le maillot de l’équipe de France. Lors d’un grand format pour Téléfoot , sa fille Jade lui a fait passer le message suivant. « Je crois qu’il pourrait encore rester en équipe de France, parce qu’il est très bon et je voudrais bien qu’il continue encore un peu ». Un message auquel Olivier Giroud a répondu par le proverbe suivant : « La vérité sort de la bouche des enfants (rires) ».

Deschamps y croyait, Benzema lui fait une annonce fracassante https://t.co/DLzfJhcWRZ pic.twitter.com/aLqbIy38L5 — le10sport (@le10sport) March 12, 2023

«En mettre le maximum pour que Kylian galère le plus possible»