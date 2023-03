Une star de retour, Deschamps prépare une grande surprise ?

Arnaud De Kanel

Alors qu'il dévoilera sa liste le 16 mars pour les rencontres face aux Pays-Bas et l'Irlande, Didier Deschamps pourrait annoncer quelques surprises. La Coupe du monde a marqué la fin d'une ère mais une star de l'ancienne génération pourrait pourtant faire son retour. Après de longs mois de galère, Paul Pogba rejoue avec la Juventus et il pourrait être la surprise de Deschamps.

La longue traversée du désert touche peut-être à sa fin pour Paul Pogba. Depuis son départ de Manchester United, le milieu de terrain enchaine les problèmes. Impliqué dans une grosse affaire judiciaire et menacé pas des malfrats, La Pioche ne peut pas compter sur le terrain pour retrouver le sourire. Il a été blessé toute la première partie de saison et a du déclarer forfait pour la Coupe du monde. Les coups durs s'enchainent pour lui mais il pourrait faire partie de la prochaine liste de Didier Deschamps.

Pogba de retour chez les Bleus ?

Et si Paul Pogba venait à faire son retour en sélection ? Sa créativité a manqué lors du Mondial même si ses compatriotes sont allés en finale. Selon les informations de L'Equipe , Didier Deschamps pourrait le convoquer jeudi prochain. Un choix surprenant pour un joueur qui n'a disputé que 35 petites minutes cette saison avec la Juventus. De plus, il a été écarté par Max Allegri en Europa League après s'être rendu en retard lors de la mise au vert. Réintégré au groupe pour la réception de la Sampdoria ce dimanche, il devra se rassurer avant de retrouver les Bleus en tant que titulaire, ou pas.

Un statut de titulaire discuté