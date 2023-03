Deschamps fait une étrange confession sur son avenir

Axel Cornic

Alors que certains le voyaient partir, Didier Deschamps a décidé de s’inscrire dans la durée avec l’équipe de France, puisqu’il a prolongé jusqu’en 2026. Il disputera ainsi une quatrième Coupe du monde et son règne durera pas moins de quatorze années... ce qui est n’est pas courant pour un sélectionneur.

En place depuis 2012, Didier Deschamps est devenu un acteur principal du football français, qu’il a d’ailleurs ramené sur le toit du monde en 2018. Il a failli récidiver au Qatar cet hiver, mais aura tout de même une nouvelle chance, puisqu’il a prolongé son contrat jusqu’en 2026.

Mbappé se lance dans une bataille avec une star de l’équipe de France https://t.co/T9DnuLe3vV pic.twitter.com/HbyFcjNZVQ — le10sport (@le10sport) March 11, 2023

« A un moment, je serai sans doute usé »

Dans un entretien accordé au Figaro , Deschamps s’est confié au sujet d’une longévité qui peut parfois peser. « A un moment, je serai sans doute usé. Comme tout le monde. Même quand tu ne l’es pas, on peut t’indiquer la porte de sortie » a déclaré le sélectionneur de l’équipe de France. « Si cela avait été le cas, j’aurais fait autre chose. Ce n’est pas le cas aujourd’hui et j’attaque cette nouvelle séquence affamé ».

« J'ai hâte de retrouver le public français pour une autre aventure »