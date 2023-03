Affaire Benzema : La nouvelle annonce de Deschamps

Axel Cornic

Le départ de Karim Benzema du stage de l’équipe de France à la Coupe du monde, est un sujet qui fait énormément parler et qui possède plusieurs facettes pour le moment très floues. C’est le cas notamment avec la réaction du vestiaire, puisque plusieurs sources ont parlé de joueurs soulagés par le départ du Ballon d’Or 2022... ce que dément fermement Didier Deschamps.

Le retour de Karim Benzema ne s’est pas vraiment bien passé. Après l’échec de l’Euro, l’attaquant du Real Madrid a vécu une préparation de la Coupe du monde très compliquée. Il ne l’a d’ailleurs pas disputée au final, puisqu’il s’est blessés seulement quelques jours avant le match d’ouverture et a quitté l’équipe de France dans des circonstances assez étranges.

« Personne n’est bête pour ne pas le comprendre »

Ce samedi, Le Figaro a publié un entretien avec Didier Deschamps dans lequel il revient justement sur le départ de Benzema, mais surtout sur son impact sur le groupe tricolore. « Evidemment que non ! Avec lui, on est plus fort ! Personne n’est bête pour ne pas le comprendre » a expliqué le sélectionneur de l’équipe de France. « Après, la vie continue et c’est ce qu’on a fait. Karim est parti en vacances avec sa famille avant de reprendre avec le Real Madrid avec un match d’entrainement le 15 décembre, au lendemain de notre demi-finale. J'ai discuté avec lui après l’annonce de ma prolongation de contrat, il sait ce que je lui ai dit et ce qu’il m’a dit ».

« Je sais ce que représente Karim, ses qualités, mais j’ai un groupe qui arrive en finale »