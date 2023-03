Benzema répond à Deschamps et lâche une folle accusation

Arthur Montagne - Journaliste Affamé de sport, il a grandi au son des moteurs de Formule 1 et des exploits de Ronaldinho. Aujourd’hui, diplomé d'un Master de journalisme de sport, il ne rate plus un Grand Prix de F1 ni un match du PSG, ses deux passions et spécialités

Invité à commenter la polémique avec Karim Benzema durant l'Euro, Didier Deschamps a lâché ses vérités, se dédouanant de toute responsabilité dans le départ de l'attaquant du Real Madrid, quelques jours avant le début de la Coupe du monde. Néanmoins, la version du sélectionneur ne semble pas du tout convenir à l'ancien Lyonnais qui a répliqué... à sa façon.

La préparation de l'équipe de France à la Coupe du monde n'a pas été de tout repos. En effet, l'effectif tricolore a été frappé par plusieurs blessures importantes avec en point d'orgue celle de Karim Benzema. Mais le départ de l'attaquant du Real Madrid a fait grand bruit car il s'est fait en catimini, et surtout parce qu'il aurait pu revenir à la compétition durant le Mondial selon certains experts. Une polémique a donc éclaté et elle a abouti à la retraite internationale de l'ancien Lyonnais. Et trois après cette affaire, Didier Deschamps lâche ses vérités.

Deschamps sort enfin du silence et se lâche sur Benzema https://t.co/DUYCtK7Te9 pic.twitter.com/rDYtUZxQ90 — le10sport (@le10sport) March 11, 2023

«Il me dit : C’est mort»

« Je perds un joueur très important, un de plus. Je me dois d’encaisser. Karim est meurtri car cette Coupe du monde représentait beaucoup pour lui. Il me dit : C’est mort. Le diagnostic de notre médecin rejoint celui qu’on lui a donné à Madrid. Au mieux, son retour à l’entraînement ne pouvait pas intervenir avant le 10 décembre. Dans sa communication sur son réseau social, il fait part de sa déception de devoir renoncer, mais justifie ce choix par son souci de penser à l’équipe. On est restés ensemble une vingtaine de minutes. En le quittant je lui dis : Karim, il n’y a pas d’urgence. Tu organises ton retour avec le team manager. En me réveillant, j’apprends qu’il est parti. C’est sa décision, il ne vous dira pas le contraire, je la comprends et la respecte », lance le sélectionneur de l'équipe de France dans une interview accordée au Parisien .

Benzema dénonce un mensonge de Deschamps