Qatar 2022 : «On est cinglé ou quoi ?», le coup de gueule du vestiaire de Deschamps

La rédaction

Le défenseur des Bleus, Ibrahima Konaté a failli être l'un des héros de la finale de la Coupe du monde. Il aurait pu être le passeur décisif, si Randal Kolo Muani avait réussi à tromper la vigilance de Emiliano Martinez. Mais ce ne fut pas le cas. Interrogé sur cette désillusion, Ibrahima Konaté a expliqué comment l'Argentine avait piégé la France au Qatar.

Le défenseur central de Liverpool, Ibrahima Konaté, était rentré en finale de la Coupe du Monde à la 113ème minute de jeu, et ce, à la place de Raphaël Varane. Et Ibou a été très solide lors de ce duel entre la France et l'Argentine. Il a pris la parole pour la première fois depuis la finale de la Coupe du monde perdue par les Bleus, et a évoqué ce match qui aurait pu changer sa vie.

« On est cinglé ou quoi ? »

Dans une interview diffusée sur la chaîne YouTube Colinterview , Ibrahima Konaté a évoqué la différence entre l'équipe de France et les Argentins : « La différence entre les Argentins et nous, c’est que c’est une finale de Coupe du monde. Et je dirais que dans cette situation, tous les coups sont permis. Les Argentins, c’est ce qu’ils ont fait. Quand ils arrivaient sur les duels ils te mettaient un petit coup après. Et toi tu te plains à l’arbitre…Mais non ! On est cinglé ou quoi ? C’est une finale de Coupe du monde il te met un coup tu te relèves, comme si tu sentais rien. »

Coup dur pour Deschamps, il lâche l'équipe de France https://t.co/WPfJrSi9jT pic.twitter.com/t24SoP2wAS — le10sport (@le10sport) March 10, 2023

« C'est l'erreur qu'on a fait »