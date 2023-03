Équipe de France : Platini appelé à la rescousse, le gouvernement Macron dit tout

Bernard Colas - Journaliste Passionné de sport, de cinéma et de télévision (à l’écran comme derrière) depuis son enfance, Bernard est journaliste pour le 10 Sport depuis 2018. Plus habile clavier en main que ballon au pied, il décide de couvrir principalement un sport adulé, critiqué et détesté à la fois (le football) et un sport qui n’en est pas un (le catch).

Alors qu’il apparaît aux yeux de beaucoup comme le candidat parfait pour prendre la présidence de la FFF, Michel Platini a rencontré Amélie Oudéa-Castéra il y a un mois, un timing qui avait alors interrogé, en pleine affaire Noël Le Graët. Invité de RMC, la ministre des Sports est revenue sur ce rendez-vous.

Alors qu’il a démissionné de la présidence le 28 février, Noël Le Graët, poussé vers la sortie après des accusations de harcèlement, n’est plus le patron de la FFF, remplacé par Philippe Diallo jusqu'au 10 juin, date de l'Assemblée fédérale. L’identité du futur président de la Fédération après cette date est inconnue, et certains poussent en faveur de Michel Platini. Invitée de l’ After Foot ce jeudi soir, Amélie Oudéa-Castéra n’a pas échappé au sujet, elle dont l’entretien avec l’ancien président de l’UEFA il y a un mois avait beaucoup fait parler.

« C’est lui qui avait sollicité ce rendez-vous »

« Je n'ai pas évoqué un instant cette question avec Michel Platini. Je dois tenir mon rôle… mais rien que mon rôle. Ce n'est pas mon rôle de choisir le président de la FFF. S’il le veut, il le dit, tous les micros sont tournés vers lui , a assuré la ministre des Sports, justifiant au micro de RMC son rendez-vous avec Michel Platini. On a débriefé la Coupe du monde au Qatar, on a parlé de l’équipe de France… C’est lui qui avait sollicité ce rendez-vous à la fin de l’année 2022. Le hasard fait que c’est tombé à une période effervescente. Je sais mettre les bonnes murailles de Chine. »

« C’est un immense champion, une légende, un homme extrêmement attachant »