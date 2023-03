Gros clash avec Deschamps, France 98 balance

La rédaction

Ce n'est pas l'amour fou entre Didier Deschamps et Christophe Dugarry. Depuis plusieurs années, les deux champions du monde 1998 ne s'adressent plus la parole, et ne semblent pas vouloir enterrer la hache de guerre. Alors qu'il vient de faire son retour à l'antenne de RMC, Dugarry est revenu sur ce clash, qui dure...

Entre Didier Deschamps et Christophe Dugarry, c'est la guerre. Malgré leur passé commun en équipe de France, les deux hommes se détestent royalement. Un conflit, qui trouve son origine dans l'affaire Karim Benzema. Alors que le boss de l'équipe de France avait pris la décision de ne plus sélectionner le buteur du Real Madrid en raison de son implication dans l'affaire de la sextape, Dugarry avait déclaré qu'il « prenait en otage l'équipe de France » . Des déclarations, qui avaient provoqué la colère de Deschamps. Ce dernier a pris ses distances avec l'ancien des Girondins de Bordeaux, mais aussi avec France 98.

« J’ai lu que France 98 s’était détachée de Deschamps, ça me fait rire »

« J’ai lu que France 98 s’était détachée de Deschamps, ça me fait rire. C’est Deschamps qui s’est détaché de France 98. Il n’y a pas de problème Deschamps-France 98, il y a un problème Deschamps-Dugarry parce qu’on ne s’apprécie pas. Humainement, on ne s’apprécie pas et on ne s’appréciera jamais. C’est tout » a confié Dugarry dans un entretien au Parisien. Et les deux hommes ne semblent pas prêts à faire la paix.

