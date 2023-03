«Il n’y a qu’en France qu’on voit ça» : France 98 hallucine pour Le Graët

Thibault Morlain

Ces dernières semaines, l’actualité du football français a notamment été rythmée par le feuilleton Noël Le Graët. Suite à son dérapage sur Zinedine Zidane, il a été accablé de tous les côtés et a même fini par remettre sa démission de son poste de président de la FFF. Alors que Le Graët va finalement rebondir à la FIFA, Christophe Dugarry, champion du monde 98, est revenu sur ce dossier.

Alors que de nombreuses affaires ont été révélées sur Noël Le Graët, tout est parti d’un dérapage sur Zinedine Zidane pour que le désormais ex-président de la FFF dégringole. Face à ces nombreuses casseroles, le Breton n’a donc eu d’autre choix que de démissionner, lui qui n’aura pas mis longtemps avant de rebondir puisque Gianni Infantino l’a débauché pour prendre la tête du bureau de la FIFA à Paris.

« Cela aurait dû arriver depuis tellement longtemps ! »

A l’occasion d’un entretien accordé au Parisien , Christophe Dugarry est revenu sur ce départ de Noël Le Graët. Et le champion du monde 1998 avec l’équipe de France n’a pas manqué d’être étonné : « Il n’y a rien de personnel. Son départ est logique. Cela aurait dû arriver depuis tellement longtemps ! Il y a tellement d’histoires, tellement de suspicion de racisme, de harcèlement, les petites phrases sur le Qatar… Et la seule chose qui l’a fait tomber, c’est parce qu’il a parlé de Dieu ! (Zinédine Zidane). Il n’y a qu’en France qu’on voit ça ! Il aurait dû tomber depuis bien longtemps ».

« On sauve les copains »