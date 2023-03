«Une page qui se tourne» : Une star de Deschamps scelle son avenir en équipe de France

La rédaction

Olivier Giroud fait désormais partie de la vieille génération en équipe de France. Âgé de 36 ans, le natif de Chambéry a vu plusieurs de ses coéquipiers prendre leur retraite. Laurent Koscielny en 2018, suivi par Karim Benzema, Hugo Lloris, Steve Mandanda et Raphaël Varane en ce début d'année. Mais le meilleur buteur de l'histoire des Bleus ne veut pas entendre parler de retraite et affiche ses objectifs.

Didier Deschamps pourra encore compter durant au moins deux ans sur Olivier Girouds'il le souhaite. L'un des cadres historiques des Bleus, meilleur buteur de la sélection, n'a pas l'intention de suivre les traces de Raphaël Varane, Hugo Lloris ou encore Steve Mandanda, ses partenaires du sacre de 2018.

« L'objectif, ça sera l'Euro »

Dans une interview accordée à Brut , Olivier Giroud raconte pourquoi il n'a pas choisi, comme ses amis, de prendre sa retraite internationale après la Coupe du monde : « Toujours ma soif de compétition, de plaisir, de porter ce maillot bleu, de représenter la France. Je continuerai à jouer jusqu’à ce que mon corps me le permette, car je prends énormément de plaisir. A partir du moment où je sens que je peux encore apporter quelque chose à l’équipe, why not. L’objectif ça serait l’Euro. C’est le titre qui me manque. On nourrit énormément d’ambitions par rapport à cette jeune et talentueuse équipe de France. Si je peux être un grand frère au sein de cette sélection et aider à conquérir un autre trophée, ça sera avec plaisir. »

