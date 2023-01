Il se sert de Mbappé pour fracasser Deschamps et Giroud

La rédaction

Champion du monde 2018 et finaliste en 2022, Didier Deschamps a récemment prolongé jusqu'en juin 2026 au poste de sélectionneur de l'équipe de France. À la tête des Bleus depuis 2012, le basque s'est très régulièrement appuyé sur Olivier Giroud à la pointe de son attaque, mais pour Jérôme Rothen, il est temps de passer à autre chose.

Olivier Giroud est l'un des plus fidèles lieutenants de Didier Deschamps. L'attaquant de l'AC Milan a participé à toutes les grandes compétitions internationales depuis que Didier Deschamps est le sélectionneur des Bleus. Du Mondial 2014 au sacre en Russie en 2018 en passant par les deux finales perdues lors de l'Euro 2016 et de la Coupe du monde 2022, le natif de Chambéry était toujours là. Mais son temps est révolu pour Jérôme Rothen.

Rothen ne veut pas que les Bleus dépendent de Kylian Mbappé

Taulier de l'Equipe de France, Kylian Mbappé a conforté ce statut en finale de Coupe du monde en inscrivant un triplé légendaire, insuffisant toutefois pour permettre aux Bleus de s'imposer contre l'Argentine. Alors que Didier Deschamps a été prolongé à la tête de l'Equipe de France, Jérôme Rothen prévient le sélectionneur : « J'espère que Didier Deschamps va mettre les meilleurs joueurs dans les meilleures dispositions pour qu'ils explosent et qu'on n'ait pas une équipe qui soit remise aux exploits de Kylian Mbappé. Et dans ce cas-là, c'est sans Olivier Giroud », a-t-il confié dans Rothen S'enflamme avant d'ajouter : « C'est peut-être avec ceux qu'on a vu et qui l'ont remplacé à la Coupe du Monde : Kolo Muani, Thuram, Nkunku.»

«On a un réservoir incroyable en France»