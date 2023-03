Mbappé est prévenu, ce joueur ne lui fera aucun cadeau

La rédaction

Olivier Giroud est devenu le meilleur buteur de l'histoire de l'équipe de France lors de la Coupe du Monde, avec désormais 53 réalisations sous le maillot tricolore. Le Milanais ne semble pas du tout pressé de raccrocher les crampons, du moins avec les Bleus puisqu'il veut jouer l'Euro 2024. Et il en a aussi profité pour chambrer avec humour Kylian Mbappé.

L'équipe de France possède donc dans son effectif le meilleur buteur de l'histoire de l'équipe de France avec Olivier Giroud et le meilleur buteur de l'histoire du PSG avec Kylian Mbappé. Sauf que le premier à 36 ans tandis que le second en a 24. D'ailleurs le crack de Bondy en est à 36 buts avec l'équipe de France, et devrait assez vite dépasser Olivier Giroud. Ce dernier s'en est d'ailleurs amusé, et sait que chaque but qu'il marquera en plus retardera le jour ou Mbappé battra son record.

«Ce maillot est très important pour moi»

Olivier Giroud était l'invité de RTL afin de parler de son investissement contre le harcèlement scolaire. Il en a aussi profité pour évoquer son avenir en Bleu : « Ce maillot est très important pour moi. Je suis très fier de ce que j’ai réalisé avec l’équipe de France et j’ai encore envie d’apporter ma pierre a l’édifice, en étant une sorte de papa pour les jeunes je suis encore à disposition du sélectionneur. L’Euro 2024 est dans un coin de ma tête. »

«Je dois donner du fil à retordre à Kylian»