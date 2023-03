PSG : Mbappé réalise une folie, il rejoint Messi et Ronaldo !

Bernard Colas - Journaliste Passionné de sport, de cinéma et de télévision (à l’écran comme derrière) depuis son enfance, Bernard est journaliste pour le 10 Sport depuis 2018. Plus habile clavier en main que ballon au pied, il décide de couvrir principalement un sport adulé, critiqué et détesté à la fois (le football) et un sport qui n’en est pas un (le catch).

En inscrivant son 201e but avec le PSG ce samedi face au FC Nantes (4-2), Kylian Mbappé est un peu plus entré dans l’histoire de l'écurie parisienne, mais également du football mondial. L’attaquant français rejoint en effet le cercle fermé des meilleurs buteurs de l'histoire d’un club, dans lequel figurent notamment Lionel Messi, Cristiano Ronaldo, Francesco Totti ou encore Thierry Henry.

Avec ce record, Kylian Mbappé laisse une trace indélébile dans l’histoire du PSG. Ce samedi, le numéro 7 a inscrit son 201e but sous le maillot rouge et bleu, dépassant ainsi Edinson Cavani dans le classement des meilleurs buteurs de l’histoire du club. L’ambiance était donc à la fête au Parc des Princes, où Kylian Mbappé a été célébré comme il se devait avec un trophée décerné pour l’occasion par le PSG sous une pluie de feux d’artifice. Le prodige tricolore rejoint le cercle fermé des meilleurs buteurs de l’histoire d’un club, marchant sur les traces de Lionel Messi (FC Barcelone), Cristiano Ronaldo (Real Madrid), Francesco Totti (Roma), Alessandro del Piero (Juventus), Thierry Henry (Arsenal) ou encore Eusebio (Benfica). Retour sur les records établis au sein de certains clubs majeurs d’Europe.

Assez dingue de se dire que Lionel #Messi, en seulement une saison et demie, apparaît déjà comme le troisième meilleur serviteur de Kylian #Mbappé, avec 17 passes décisives sur les 201 buts du Français au #PSGSeuls deux joueurs font mieux que Leo 📝⬇️https://t.co/G7qxMAAsQb — Bernard Colas (@BernardCls) March 5, 2023

Delio Onnis en tête en Ligue 1 avec Monaco

En France, Delio Onnis domine les débats parmi les clubs majeurs du Championnat avec 223 réalisations sous les couleurs de l'AS Monaco toutes compétitions confondues. Un record accessible pour Kylian Mbappé, qui n'est plus qu'à 22 unités. Au général, c'est Roger Courtois qui est en tête avec 281 buts du côté du FC Sochaux.



Delio Onnis (AS Monaco) : 223 buts en 280 matches (1973/1980)



Fleury Di Nallo (OL) : 222 buts en 494 matches (1960/1974)



Hervé Revelli (ASSE) : 212 buts en 402 matches (1973/1978)



Kylian Mbappé (PSG) : 201 buts en 247 matches (2017 à aujourd’hui)



Gunnar Andersson (OM) : 194 buts en 220 matches (1950/1958)

Lionel Messi et Cristiano Ronaldo marchent sur l’Espagne

En Espagne, difficile de faire mieux que les deux extraterrestres que sont Lionel Messi et Cristiano Ronaldo. En concurrence durant une décennie en Liga, l'Argentin et le Portugais ont explosé les compteurs, totalisant respectivement 672 buts et 451 avec leur club.



Lionel Messi (FC Barcelone) : 672 buts en 778 matches (2004/2021)



Cristiano Ronaldo (Real Madrid) : 451 buts en 439 matches (2009/2018)



Luis Aragonés (Atlético de Madrid) : 172 buts en 322 matches (1964/1974)

La légende Totti domine l’Italie

Joueur d'un seul club, Francesco Totti a affolé les compteurs durant ses 24 années à la Roma. Il compte ainsi 307 réalisations avec le club de la capitale italienne, devançant Alessandro del Piero (290 buts) figure de la Juventus entre 1993 et 2012. Ce dernier est suivi de près par Giuseppe Meazza et ses 284 buts avec l'Inter.



Francesco Totti (Roma) : 307 buts en 785 matches (1993/2017)



Alessandro del Piero (Juventus) : 290 buts en 705 matches (1993/2012)



Giuseppe Meazza (Inter Milan) : 284 buts en 409 matches (1927/1940, puis 1946/47)



Gunnar Nordahl (Milan) : 221 buts en 262 matches (1949/1956)



Ciro Immobile (Lazio) : 193 buts en 296 matches (2016 à aujourd’hui)



Dries Mertens (Napoli) : 148 buts en 397 matches (2013 à 2022).

Le record de Gerd Müller en Allemagne

Légende du football allemand, Gerd Müller affiche d'impressionnantes statistiques avec le Bayern Munich. En 427 rencontres de Bundesliga, l'attaquant est encore à ce jour le meilleur buteur de l'histoire du championnat avec 365 buts en 14 saisons, terminant à 7 reprises meilleur buteur d'un exercice. Il a également inscrit 30 buts ou plus durant 12 saisons de suite.



Gerd Müller (Bayern Munich) : 568 buts en 611 matches (1964/1979)



Jupp Heynckes (Borussia Mönchengladbach) : 298 buts en 417 matches (1964/1967)



Ulf Kirsten (Bayer Leverkusen) : 238 buts en 446 matches (1990/2003)



Alfred Preissler (Borussia Dortmund) : 177 buts en 274 matches (1946/1950 puis 1951/59)

Ian Rush en tête chez les cadors de Premier League

Parmi le « Big Six » de Premier League, à savoir Arsenal, Chelsea, Liverpool, Manchester United, City et Tottenham), Ian Rush est en tête du classement des meilleurs buteurs avec 336 réalisations avec Liverpool. C'est plus qu'Harry Kane, qui a jusqu'à maintenant trouvé le chemin des filets à 268 reprises, un nombre qui va encore augmenter, l'international anglais étant sous contrat jusqu'en 2024 avec les Spurs. Légende d'Arsenal, Thierry Henry compte pour sa part 228 buts au cours de ses deux passages chez les Gunners .



Ian Rush (Liverpool) : 336 buts en 648 matches (1980/1987 puis 1988/96)



Harry Kane (Tottenham) : 268 buts en 422 matches (2013 à aujourd’hui)



Sergio Agüero (Manchester City) : 260 buts en 390 matches (2011/2021)



Wayne Rooney (Manchester United) : 253 buts en 559 matches (2004/2017)



Thierry Henry (Arsenal) : 228 buts en 376 matches (1999/2007 puis 2012)



Frank Lampard (Chelsea) : 211 buts en 648 matches (2001/2014)

Eusebio inégalable au Portugal

Au Portugal, personne ne peut se vanter d'avoir fait mieux qu'Eusebio sous le maillot de Benfica qu'il a porté durant quinze années. Le club comptabilise son nombre de buts à 638 en 614 apparitions.



Eusebio (Benfica) : 638 buts en 614 matches (1960/1975)



Fernando Gomes (FC Porto) : 355 buts en 452 matches (1982/1989)