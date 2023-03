Mbappé marque l’histoire du PSG, le Qatar prend déjà rendez-vous

Dan Marciano - Rédacteur Titulaire d'un Master de droit international, je me suis rendu compte au bout de mon parcours universitaire qu'il était important d'évoluer dans un domaine que l'on apprécie. Du jour au lendemain, j'ai décidé de mettre fin au rêve de mes parents, qui voyaient en moi un futur avocat, pour vivre de ma passion : le sport. Depuis, je couvre les mercatos et l'actualité sportive en essayant d'informer au mieux les lecteurs.

Kylian Mbappé est entré dans l'histoire du PSG. Face au FC Nantes ce samedi, l'international français a inscrit son 201ème but sous le maillot parisien, devenant, ainsi, seul meilleur buteur de l'histoire du club. A l'issue de la rencontre, une cérémonie a été organisée au Parc des Princes pour saluer ce record. A cette occasion, Nasser Al-Khelaïfi a tenu à le féliciter.

Soirée historique au Parc des Princes. Le stade s'est levé comme un seul homme pour célébrer sa star. Ce samedi, Kylian Mbappé a trouvé le chemin des filets pour la 201ème fois sous le maillot parisien. Un but hautement symbolique car il lui permet de devenir, seul, meilleur buteur de l'histoire du PSG, devant Edinson Cavani. A l'issue de la rencontre face au FC Nantes (victoire 4-2), Mbappé a évoqué ses impressions. « Je ne me suis pas mis de pression. Je savais que j’allais le battre (ndlr le record) donc je n’ai pas voulu forcer. Je joue pour écrire l’histoire et j’ai toujours dit que je voulais écrire l’histoire en France, dans la capitale, dans mon pays, dans ma ville » a-t-il déclaré au micro de Canal + .





Al-Khelaïfi félicite Mbappé

Après le coup de sifflet final, une cérémonie a été organisée pour saluer le record de Mbappé. A cette occasion, Nasser Al-Khelaïfi a envoyé un message à sa star. « Malheureusement, je ne suis pas avec vous ce soir pour célébrer ce moment historique pour le club et pour Kylian. C'est un joueur qui aime tellement les records et les records l'aiment tellement aussi. Cela souligne sa régularité et sa fantastique efficacité » a confié le président du PSG, dans une vidéo diffusée dans l'enceinte.

« On se donne rendez-vous pour encore des records »