«Il ne faut pas en faire trop» : Il critique la menace Mbappé

La rédaction

Le choc approche. Le PSG se déplacera à Munich pour affronter le Bayern avec un retard d'un but. Mais à l'aller, les Parisiens n'avaient pas à 100% leur arme ultime : Kylian Mbappé. Le natif de Bondy devrait être là cette fois. Un retour qui n'inquiète pas Thomas Müller, le milieu offensif du Bayern Munich.

La saison du PSG va se jouer le 8 mars prochain. Une élimination, même face au Bayern Munich, serait perçue comme un échec. Mais le PSG s'est bien relancé en cette fin de mois de février, enchaînant les victoires face à Lille (3-4) et l'OM (0-3). Mais le Bayern Munich qui était aussi en souffrance lors du match aller va mieux.

« Beaucoup de confiance et d'optimisme »

Thomas Müller, milieu offensif historique du Bayern Munich a évoqué le match aller, dans sa newsletter esmüllert et via des propos rapportés par Bild : « Notre courte victoire lors du match aller est définitivement un avantage pour nous. Ça nous donne de la sécurité. Nous entrons dans ce que nous espérons être une soirée exaltante en Ligue des champions avec beaucoup de confiance et d’optimisme. »

Zidane se voir offrir un gros projet, catastrophe pour le PSG ? https://t.co/VdmKVycTIx pic.twitter.com/gbS2E3qAdH — le10sport (@le10sport) March 4, 2023

« Il ne faut pas voir Mbappé plus beau qu'il ne l'est vraiment »