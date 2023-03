Les critiques fusent, une star du PSG est interpellée

Axel Cornic

Installé comme titulaire indiscutable depuis le début de la saison et l’arrivée de Christophe Galtier, Gianluigi Donnarumma alterne le bon et le moins bon au Paris Saint-Germain, à l’image d’ailleurs d’un grand nombre de ses coéquipiers. Ancien préparateur du gardien italien, Luigi Turci s’est exprimé au sujet de ses prestations récentes et des problèmes rencontrés au PSG.

Arrivé au PSG avec l’étiquette de meilleur joueur de l’Euro 2021, mais également de future pointure mondiale à son poste, Gianluigi Donnarumma ne fait pas vraiment l’unanimité. Le gardien italien est en effet souvent pointé du doigt et ses détracteurs ne cessent de regretter le choix du PSG, qui a décidé de miser sur lui en laissant filer un certain Keylor Navas.

« C’est vrai qu’on a pu voir des choses pas aussi propres qu’auparavant, mais... »

Luigi Turci connait plutôt bien Donnarumma, qu’il a entrainé par le passé à l’AC Milan. Lors d’un long entretien accordé à la chaîne Twitch de Calciomercato.it , le préparateur italien s’est exprimé au sujet des prestations de son compatriote. « C’est vrai que par rapport au passé, on a pu voir des choses pas aussi propres qu’auparavant, mais je doute fort qu’il ait perdu son niveau ! » a expliqué Turci.

« Les erreurs, ce sont des choses qui arrivent à n’importe quel gardien, même les plus experts et les plus forts au monde »

« Face à l’OM, il a fait deux arrêts où j’avais presque envie de descendre sur le terrain pour aller l’embrasser. Après c’est vrai qu’avec le Bayern Munich il a eu un impact différent » a poursuivi l’ancien préparateur de Donnarumma. « Les erreurs, ce sont des choses qui arrivent à n’importe quel gardien, même les plus experts et les plus forts au monde ».

« Donnarumma garde les pieds sur terre »