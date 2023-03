Le PSG prépare une surprise pour Mbappé

Thibault Morlain

Auteur d’un doublé contre l’OM, Kylian Mbappé a égalé Edinson Cavani, devenant le co-meilleur buteur de l’histoire du PSG. Ce samedi soir, face au FC Nantes, le crack de Bondy aura la possibilité d’être le seul détenteur de ce record. Et pour l’occasion, le club de la capitale pourrait bien célébrer Mbappé.

Arrivé en 2017 au PSG en provenance de l’AS Monaco, Kylian Mbappé n’aura mis qu’un peu plus de 5 ans pour devenir le meilleur buteur de l’histoire du club de la capitale. Auteur de son 200ème but contre l’OM, le joueur de Christophe Galtier a égalé Edinson Cavani et il pourrait le dépasser ce samedi face au FC Nantes. Le grand soir pour Mbappé ?

Mbappé honoré par le PSG ?

Forcément, face à un tel événement, le PSG pourrait bien agir en conséquence afin de saluer l’exploit de Kylian Mbappé. Ce samedi, L’Equipe explique ainsi que ces derniers jours, le club de la capitale était en pleine réflexion pour savoir comment rendre hommage à son numéro 7. A voir donc ce que le PSG va préparer à Mbappé s’il trouve le chemin des filets contre le FC Nantes.

La motivation de Mbappé

Comme le précise le quotidien sportif, Kylian Mbappé est lui plus motivé que jamais. Non pas pour le record de buts avec le PSG, mais il a envie de continuer sur sa dynamique. Après son doublé contre l’OM, Mbappé veut enchainer, le tout à quelques jours du match retour contre le Bayern Munich.