Messi - Mbappé : La vie est plus belle sans Neymar

Axel Cornic

N’importe quel club au monde rêverait d’avoir un trio offensif comme celui du Paris Saint-Germain. Pourtant, avec l’absence de Neymar on se rend compte que l’équipe possède un meilleur équilibre dans son ensemble et c’est surtout le cas pour Lionel Messi et Kylian Mbappé, ses deux compères de l’attaque qui montrent un tout autre visage depuis quelques temps.

L’aventure parisienne de Neymar ne manque pas de rebondissements et de polémiques. Dernière en date celle qui semble l’opposer à Kylian Mbappé, qui a pris le pouvoir au PSG depuis la prolongation record de mai dernier.

Quelque chose s’est cassé entre Mbappé et Neymar

Les deux stars du PSG ne semblent en effet plus être sur la même longueur d’ondes. D’ailleurs, plusieurs sources ont assuré que Mbappé aurait réclamé la tête de Neymar lors du dernier mercato estival, afin de recruter un joueur comme Robert Lewandowski à sa place. Cela ne s’est pas fait et leur cohabitation semble désormais forcée...

Messi libéré par son absence ?