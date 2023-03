PSG : Une décision étonnante prise avec Neymar ?

Axel Cornic

Touché à la cheville lors de la rencontre de Ligue 1 face au LOSC (4-3), Neymar s’est blessé au plus mauvais moment, puisque le Paris Saint-Germain traverse une période charnière de sa saison. Pourtant, cette absence ne semble pas véritablement secouer l’équipe parisienne et surtout Christophe Galtier, qui semble plutôt bien s’en sortir avant le grand rendez-vous face au Bayern Munich.

On pensait la malédiction levée, mais Neymar s’est une nouvelle fois blessé en plein hiver et manquera donc le huitième de finale retour de Ligue des Champions face au Bayern Munich. A priori un coup dur pour le PSG, qui doit récupérer la défaite du match aller (0-1).

Le PSG a brillé sans Neymar

Pourtant, force est de constater que le PSG s’en sort plutôt bien sans Neymar. Lors du choc face à l’OM (0-3), l’équipe parisienne a montré un visage séduisant et a surtout permis à Christophe Galtier d’aligner une équipe plus équilibrée, avec un milieu de terrain plus fourni.

Face au Bayern Munich, ça sera sans lui