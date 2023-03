Il a élaboré un «plan», le PSG peut trembler

Hugo Chirossel

Mercredi prochain, le PSG jouera son avenir en Ligue des champions, lors du huitième de finale retour face au Bayern Munich. Avant ce choc, les Bavarois se déplaceront sur la pelouse du VfB Stuttgart samedi. À cette occasion, Julian Nagelsmann a annoncé qu’il testera quelques parties du plan qu’il a élaboré afin de contrecarrer le club de la capitale.

Fort de deux victoires consécutives en championnat, le PSG aura à cœur de poursuivre cette série samedi soir, lors de la réception du FC Nantes. La rencontre face aux Canaris sera la dernière avant le huitième de finale retour de Ligue des champions face au Bayern Munich mercredi prochain. Les Bavarois, vainqueur contre l’Union Berlin le week-end dernier (3-0), se déplaceront quant à eux sur la pelouse du VfB Stuttgart ce samedi.

«Nous avons déjà développé un plan contre le PSG»

Présent en conférence de presse ce vendredi, Julian Nagelsmann a annoncé qu’il avait élaboré un plan pour affronter le PSG. « Nous avons déjà développé un plan contre le PSG, comment nous voulons le faire. C'est pourquoi nous prévoyons d'en tester certaines parties contre le VfB », a-t-il déclaré, dans des propos relayés par Bild .

«Il y a deux spécificités fortes que nous devons prendre en compte»