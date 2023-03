Lionel Messi est menacé, il prend les choses en main

Hugo Chirossel

Alors qu’il sera libre de tout contrat à l’issue de la saison, l’avenir de Lionel Messi est encore incertain. Ces dernières semaines, un potentiel retour dans le club de ses débuts, les Newell’s Old Boys, avait été évoqué. Toutefois, l’attaque dont a fait l’objet une épicerie appartenant à la belle-famille de la Pulga pourrait le dissuader d’y retourner. Alberto Fernandez, président de l’Argentine, a commenté cette affaire et a annoncé que son pays devait accentuer sa lutte contre le crime organisé.

« Messi envisage sérieusement la possibilité de jouer avec les Newell’s Old Boys . » Il y a quelques jours, Sergio Agüero avait lâché une bombe sur l’avenir de Lionel Messi, annonçant qu’il étudiait la possibilité de retourner dans le club de ses débuts. Comme indiqué par le10sport.com, le PSG discute actuellement d’une prolongation de contrat avec le septuple Ballon d’Or, qui sera libre en juin prochain, mais rien n’est acté pour le moment et son avenir reste encore incertain.

Un gang argentin menace Messi

Mais jeudi, une fusillade visant un supermarché appartenant à la belle-famille de Lionel Messi a éclaté à Rosario, en Argentine. Les assaillants ont même laissé une note avec écrit : « Messi on t'attend, Javkin est un narco, il ne te protègera pas ». Interrogé à ce sujet en conférence de presse, Gabriel Heinze, entraîneur des Newell’s Old Boys, a avoué que cet événement pourrait compromettre un possible de retour de Lionel Messi. « C'est une attaque contre tout, chaque personne et tout ce que c'est. Bien sûr, cela éloigne Leo et n'importe qui d'autre. Nous en parlons parce que c'est Leo, mais il y a aussi beaucoup de gars qui aimeraient retourner (en Argentine) », a-t-il confié.

« Je lui ai dit que quelque chose d'autre devra être fait »