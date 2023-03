PSG : Messi attaqué, il fait une terrible annonce pour son avenir

Hugo Chirossel

En fin de contrat à l’issue de la saison avec le PSG, l’avenir de Lionel Messi est encore incertain. D’après Sergio Agüero, le septuple Ballon d’Or envisagerait un retour en Argentine, aux Newell’s Old Boys, le club de ses débuts. Toutefois, Gabriel Heinze estime que la fusillade visant un supermarché de Rosario appartenant à la famille d’Antonela Roccuzzo pourrait compromettre cette possibilité.

Lionel Messi pourrait vivre sa dernière saison au Paris Saint-Germain. Si, comme indiqué par le10sport.com , le club de la capitale est actuellement en discussion pour sa prolongation, Sergio Agüero révélait récemment que la Pulga « e nvisage sérieusement la possibilité de jouer avec les Newell’s Old Boys ».

Messi menacé par un gang argentin

Toutefois, l’attaque dont a fait l’objet un supermarché de Rosario appartenant à la famille d’Antonela Roccuzzo, compagne de Lionel Messi, pourrait mettre un terme à cette possibilité. Les assaillants ont laissé une note avec écrit : « Messi on t'attend, Javkin est un narco, il ne te protègera pas ».

« Cela éloigne Leo et n'importe qui d'autre »