Messi, Mbappé... Toutes les infos mercato du 2 mars

Alors que le mercato hivernal a fermé ses portes début février, les clubs réfléchissent déjà à leur recrutement pour l'été prochain. Le 10 Sport vous propose un résumé des dernières infos mercato.

Mourinho évoqué au PSG, la presse italienne fait le point

Tandis que Christophe Galtier est toujours en danger du côté du PSG, différents noms circulent pour venir le remplacer au poste d'entraîneur. La piste menant à José Mourinho a notamment été évoquée, le Portugais officiant actuellement du côté de l'AS Rome. Quid de l'avenir du Special One ? Ce jeudi, La Gazzetta dello Sport a fait le point sur Mourinho, expliquant notamment que le Portugais pourrait quitter le club romain s'il ne parvenait pas à le qualifier pour la prochaine Ligue des Champions.



Il répond à la bombe de Mbappé sur son avenir

En marge de la cérémonie The Best, des images de Kylian Mbappé ont fait énormément parler. En effet, discutant avec un fan, le joueur du PSG a assuré que s'il venait en Serie A, ce ne serait qu'au Milan AC. De quoi enflammer la Lombardie. Et ce jeudi, pour La Repubblica , Pierre Kalulu, défenseur du Milan AC, a répondu à cette bombe lâchée par Mbappé, expliquant : « Mbappé au Milan AC ? Qui ne voudrait pas de cela ? ».



PSG : Messi a pris une décision radicale pour son avenir