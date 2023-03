«Il le voulait» : Un rêve du PSG est révélé au grand jour

La rédaction

Qui entraînera le PSG la saison prochaine ? La place de Christophe Galtier étant remise en cause depuis l’enchaînement des mauvais résultats en 2023, plusieurs noms circulent pour le remplacer : Zidane, Tuchel, Gallardo, Mourinho ainsi qu’un ancien du PSG, vraiment très proche de prendre la succession de Pochettino l’été dernier.

Depuis le licenciement de Thomas Tuchel en décembre 2020, Thiago Motta est systématiquement évoqué au PSG dès que le club entre dans une mauvaise passe. Suite à sa retraite de joueur dans la capitale française, l’Italien prend du galon dans son pays d’origine. Après des passages difficiles au Genoa et à la Spezia, il officie en ce moment à Bologne où il est 8e de Serie A, à égalité de points avec la Juventus.

Messi a dépensé une fortune pour ce cadeau en «or» https://t.co/er7Jf3cvBy pic.twitter.com/87mEfBkBWU — le10sport (@le10sport) March 2, 2023

« Il a failli entraîner le PSG »

Le destin de Thiago Motta est lié au PSG et son retour au club semble inévitable, que ce soit l’été prochain ou non. Dario Canovi, agent historique de Motta, a évoqué l’intérêt du PSG pour TMW : « L'an dernier et il y a deux ans, il a failli entraîner le PSG. Le président sait ce que vaut Thiago... Cet été, il était dans les journaux, allez voir. C'était vrai, Al-Khelaïfi le voulait. Et croyez-moi, il n'aurait pas été trop tôt : il connaît l'intérieur et l'extérieur du PSG ».

Un retour inévitable