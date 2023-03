«T'es qu'un petit c**» : Il révèle un clash au PSG

La rédaction

Le récit des souvenirs et les hommages pleuvent après la mort de Just Fontaine. Jean-Marc Pilorget se rappelle d’un avant match virulent alors que le PSG se déplaçait à Laval. Dans L’Équipe, l’ancien défenseur parisien raconte un des moments marquants de son début de carrière.

Après sa carrière de joueur, Just Fontaine a passé une quinzaine d’années à entraîner. Entre 1973 et 1976, il était à la tête du Paris Saint-Germain et comptait dans ses rangs un tout jeune défenseur : Jean-Marc Pilorget, future légende du club. Intégré au groupe pro du PSG par Fontaine en 1975 et à seulement 17 ans, ce dernier se souvient d’une dispute entre Justo et le capitaine de l’époque Jean-Pierre Dogliani, pour une histoire de capitanat.

Une rumeur folle anime le mercato du PSG, la condition est posée https://t.co/aLLnkiV2g0 pic.twitter.com/TT6Zpx2XuT — le10sport (@le10sport) March 2, 2023

« Et toi, t’es qu’un gros c** ! »

Dans L’Équipe , Pilorget livre son anecdote : « J'ai le souvenir mémorable d'un clash entre lui et Jean-Pierre Dogliani, en janvier 1976, avant un match à Laval, quand Fontaine lui annonce pendant la causerie qu'il ne sera pas capitaine. Jean-Pierre l'avait très mal pris car Justo ne l'avait pas prévenu. C'était vraiment une discussion d'homme à homme et plus de coach à joueur. Justo lui avait dit : « T'es qu'un petit c** ! » Jean-Pierre lui avait rétorqué : « Et toi, t'es qu'un gros c** ! » avant de se lever, de prendre son sac et de rentrer à Paris ».

« Des bons souvenirs »