En plein match, il balance «fils de p***» à Lionel Messi

Thibault Morlain

En décembre dernier, l'Argentine et Lionel Messi soulevaient la Coupe du monde au terme d'une très grosse compétition. La Pulga a multiplié les exploits comme face à la Croatie, rencontre durant laquelle le joueur du PSG a humilié Gvardiol avant de délivrer une passe décivise à Julian Alvarez. Une action qui a fait halluciner Alexis MacAllister.

Au Qatar, Lionel Messi a emmené l'Argentine sur le toit du monde. Meilleur joueur de la Coupe du monde, le septuple Ballon d'Or a notamment martyrisé la Croatie et Josko Gvardiol. Auteur d'une action exceptionnelle, Messi a été décisif puisqu'il a, suite à cela, délivré une passe décisive pour Julian Alvarez.

Messi impressionne tout le monde

Cet exploit de Lionel Messi a bien évidemment fait le tour du monde. Le joueur du PSG a encore fait halluciner tous les fans de football, mais ça a aussi été le cas de ses coéquipiers en sélection d'Argentine. Présent sur la pelouse lors de cette action, Alexis MacAllister a livré une anecdote à propos de ce qu'il a dit à Lionel Messi, l'insultant même sur le ton de l'humour.

« C'est incroyable »