Neymar déclenche un improbable clash loin du PSG

Pendant que Neymar était absent, le PSG a livré sa meilleure prestation de la saison en s’imposant à Marseille face à l’OM (3-0). Par conséquent, plusieurs observateurs estiment que les Parisiens jouent mieux dans leur numéro 10, à l’image de Daniel Riolo. Une idée qui ne fait pas l’unanimité comme l’explique Pierre Ménès qui n’hésite pas à tacler son confrère.

Auteur d’une très belle première partie de saison, Neymar vit une période post-Coupe du monde très compliquée. En difficulté, le Brésilien peine à retrouver son meilleur niveau et a même connu une nouvelle blessure contre le LOSC qui devrait le tenir éloigné des terrains environ trois semaines. Et en son absence, le PSG a brillé contre l’OM (3-0), au point que Daniel Riolo estime que les Parisiens doivent se passer du Brésilien. Ce que ne comprend pas Pierre Ménès.

Pierre Ménès défend Neymar…

« Le titre est joué, on ne reverra plus le PSG. D'autant que le calendrier du PSG en mars est dense, mais sur les six derniers matchs, ce sont des formations de bas de classement. Ça devrait se creuser à la fin, à moins qu'il y ait une décompression si le PSG est déjà champion », lance le journaliste sur sa chaîne YouTube avant de se concentrer sur l’absence de Neymar.

... et tacle Daniel Riolo