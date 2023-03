Une star du PSG accusée de viol, son avocate sort du silence

Hugo Chirossel

Lundi soir, Le Parisien révélait qu’une enquête avait été ouverte par le parquet de Nanterre à l’encontre d’Achraf Hakimi. Une jeune femme de 24 ans accuse le joueur du PSG de viol. Des accusations que dément l’international marocain et il se tient à la disposition de la justice, comme l’a confirmé dernièrement son avocate.

Présent lundi soir à la cérémonie The Best aux côtés de Kylian Mbappé et Lionel Messi, Achraf Hakimi est dans la tourmente. Selon Le Parisien , une jeune femme de 24 ans s’est présentée au commissariat de Nogent-sur-Marne le week-end dernier, accusant le joueur du PSG de viol, pour des faits qui remonteraient au 25 janvier.

Le PSG défend Hakimi

Une source au sein du PSG a confié au Parisien que « le club est au soutien du joueur qui a fermement démenti les accusations et fait confiance à la justice, fait-on savoir du côté du club. Le PSG est une institution qui promeut le respect sur le terrain et en dehors . »

« Les accusations sont fausses »