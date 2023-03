Entre Neymar et Mbappé, Messi a tranché

Thibault Morlain

Débarqué au PSG à l'été 2021, Lionel Messi évolue depuis aux côtés de Kylian Mbappé et Neymar. D'ailleurs, actuellement, en l'absence du Brésilien, le champion du monde 2022 s'éclate bien aux côtés du crack de Bondy. Pour autant, entre Neymar et Mbappé, Messi semble clairement pencher en faveur de celui qu'il a connu au FC Barcelone.

Aujourd'hui, le PSG dispose de la MNM, un trio offensif formé de Lionel Messi, Neymar ainsi que de Kylian Mbappé. Une association qui a forcément de quoi faire peur sur le papier. Il existe d'ailleurs des liens privilégiés entre les membres de cette attaque du PSG. Cela vaut surtout entre Neymar et Messi, eux qui ont déjà joué ensemble au FC Barcelone de 2013 à 2017.

PSG : Face à Neymar, il a perdu ses moyens https://t.co/PcgnsOQVgs pic.twitter.com/Kye9Jro2Td — le10sport (@le10sport) February 28, 2023

Messi s'éclate avec Mbappé contre l'OM

Mais actuellement, c'est avec Kylian Mbappé que Lionel Messi s'éclate. Les deux stars du PSG l'ont d'ailleurs montré lors du Classique face à l'OM. En l'absence de Neymar, l'Argentin et le Français se sont cherchés et se sont trouvés à merveille. Résultat ? Deux buts et une passe décisive pour Mbappé et un but et deux passes décisives pour Messi.

Il préfère Neymar pour le prix The Best

Pour autant, Lionel Messi semble toujours avoir une préférence pour Neymar, en témoigne son vote pour le prix The Best du meilleur joueur de l'année. En tant que capitaine de l'Argentine, le numéro 30 du PSG a donné son top 3 et c'est Neymar qui arrive en 1er, Mbappé est lui 2ème quand Karim Benzema est lui 3ème.