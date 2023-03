Grosse embrouille au PSG, une superstar «a saoulé tout le monde»

Guillaume de Saint Sauveur - Journaliste Diplômé d’Ecole de Journalisme à Paris. Spécialisé football, et plus particulièrement sur le mercato. Fan du PSG et du Stade Français.

Au cœur de la crise vécue par le PSG durant ce mois de février, le cas Neymar a fait couler beaucoup d’encre. En effet, entre ses accrochages avec certains de ses coéquipiers ainsi que son explication de texte avec Luis Campos, l’ambiance était tendue en interne avec l’attaquant brésilien, et Daniel Riolo en remet une couche à ce sujet.

Le 11 février dernier, alors que le PSG s’inclinait sur la pelouse de l’AS Monaco (3-1), et Neymar se trouvait au cœur des débats. Le numéro 10 brésilien n’avait pas hésité à s’en prendre à Vitinha en plein match, se plaignant d’un ballon qu’il ne lui avait pas transmis assez vite. Et après la rencontre, Neymar aurait eu une sérieuse explication de texte avec Luis Campos, et cette altercation a fait grand bruit au PSG.

Le feuilleton Mbappé est relancé, le PSG court au désastre https://t.co/kh8puo4esQ pic.twitter.com/5SCeESpxbV — le10sport (@le10sport) February 28, 2023

« Il s’est mis dans la sauce tout seul »

Sur les ondes de RMC Sport , dans l’After Foot, Daniel Riolo a d’ailleurs encouragé Christophe Galtier a écarter Neymar du onze-type du PSG une fois qu’il sera de retour de blessure : « Tu vas être soutenu par Campos, Nasser te mettra pas de bâtons dans les roues, les supporters ne vont pas t'en vouloir parce qu'ils ont vu ce qui s'est passé et Neymar s'est mis dans la sauce tout seul. Ça fait longtemps qu'il l'a fait, mais il s'y est encore plus mis là (…) Il va falloir mettre Neymar sur le banc, oublies-le », lâche le chroniqueur.

« Vitinha n’en peut plus, même Verratti n’est plus son pote »