Menacé au PSG, Neymar change totalement sa vie

Axel Cornic

Très critiqué ces dernières années, Neymar a même été poussé vers la sortie l’été dernier par le Paris Saint-Germain, ce qui a donné naissance à quelques tensions. Il faut dire que le Brésilien a souvent déçu et a surtout été pointé du doigt pour une hygiène de vie pas toujours en accord avec le quotidien d’un joueur de très haut niveau. Mais les choses semblent avoir changé !

Lors de son arrivée en 2017, Neymar semblait être cette star pouvant encore faire grandir le PSG après l’époque Zlatan Ibrahimovic. Les débuts ont été prometteurs, mais finalement l’aventure parisienne du Brésilien a été une longue descente aux enfers, avec des polémiques extrasportives, des envies de départ et surtout des blessures au plus mauvais moment de la saison.

«Il montre l’exemple», le PSG tient son nouveau patron https://t.co/jp9yWJD8km pic.twitter.com/ME0ohTiaf1 — le10sport (@le10sport) February 28, 2023

Neymar une nouvelle fois absent au pire moment

C’est souvent l’hiver, entre janvier et février, que Neymar rencontre des problèmes avec son corps et surtout sa cheville. Cette année semblait pouvoir faire exception, mais après Lionel Messi et Kylian Mbappé le PSG a vu son numéro 10 rechuter. Touché à la cheville lors de la victoire sur le LOSC dans le cadre de la 24 journée de Ligue 1 (4-3), Neymar a raté le récent choc face à l’OM (0-3) et pourrait bien manquer le match retour contre le Bayern Munich en Ligue des Champions.

Dans son entourage on évoque un grand changement