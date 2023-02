Neymar a déclenché un gros clash au PSG

La rédaction

Ce fut une scène ubuesque qui s'était déroulée dans les travées du Parc des Princes le 17 janvier 2018. Neymar marque un quadruplé, offre deux passes décisives et est même salué par la note de 10/10 de L'Équipe le lendemain du match, face à Dijon (8-0). Une soirée de gala, sauf que non, puisque Neymar s'est fait siffler lors de son dernier but, ayant tiré un penalty promis à Edinson Cavani, qui serait devenu le meilleur buteur de l'histoire du PSG s'il le marquait...

La première partie du « penaltygate » s'est donc déroulée un soir ou le PSG remportait sa plus large victoire à domicile de son histoire, face à Dijon (8-0). Edinson Cavani avait marqué d'un seul petit but, sans doute préoccupé par le record qu'il chassait depuis des mois : celui de marquer son 157ème but sous le maillot du PSG, et dépasser Zlatan Ibrahimovic. Ce soir-là, il lui était offert sur un plateau, mais Neymar avait faim de buts, pas encore rassasié par son triplé. Et l'addition fut corsée pour lui, car il a été pris en grippe par ses propres supporters, pour la première fois depuis son arrivée, sept mois auparavant.

«Cavani est l'idole du Parc des Princes»

Le journaliste au Parisien David Opoczynski raconte dans un podcast cette séquence entre Neymar et Cavani qui a accouché de la polémique du «penaltygate» : « Neymar veut tirer les penaltys, et Edinson Cavani était le tireur attitré jusque-là. Cavani qui est l’idole du Parc des Princes, le joueur adoré des supporters parisiens donc on ne touche pas à Edinson Cavani. »

