«C’est terminé», cette terrible sortie sur ce joueur du PSG

La rédaction

Le calvaire continue pour Layvin Kurzawa. Prêté à Fulham jusqu'à la fin de la saison, le joueur s'est blessé gravement au genou et ne devrait plus apparaître en Premier League cette saison. Pour certains, ces galères et pépins physiques résultent de mauvais choix, pris par le passé, notamment en 2017, lorsqu'il a fallu soigner une pubalgie.

Décidément, il ne fait pas bon d'être un joueur prêté par le PSG en ce début d'année 2023. Après Abdou Diallo et Julian Draxler, un nouvel élément s'est blessé. Il s'agit de Layvin Kurzawa, qui espérait se relancer à Fulham après plusieurs années de galère au PSG. Mais décidément, le sort s'acharne sur le latéral gauche tricolore.

Fin de saison pour Kurzawa ?

Lors d'un entraînement, Kurzawa s'est blessé gravement au genou. Le joueur souffre d’une rupture d’un ligament interne et devrait être éloigné des terrains pendant plusieurs mois. Sa saison est, peut-être, déjà terminée, tout comme son aventure à Fulham. Prêté jusqu'à la fin de la saison, l'international français devrait retourner au PSG dans les prochains mois. Sur Twitch, Thibaud Vézirian s'est arrêté sur le cas Kurzawa. Selon lui, ses ennuis ont débuté en 2017. Et le PSG n'y serait pas étranger.

Le PSG aurait une part de responsabilité