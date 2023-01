Verratti dézingué, ça amuse Layvin Kurzawa

Thibault Morlain

Ce n’est clairement plus un secret aujourd’hui, Daniel Riolo n’est clairement pas un fan de Marco Verratti. Par le passé, le consultant RMC a multiplié les tacles à l’encontre du joueur du PSG et voilà qu’il vient d’en rajouter une couche sur Verratti. Une sortie qui n’a pas manqué de faire réagir Layvin Kurzawa, qui a côtoyé l’Italien à Paris.

Arrivé en 2012 de Pescara, Marco Verratti était inconnu du grand public au moment de poser ses valises au PSG. Après plus de 10 ans avec le club de la capitale, l’Italien est aujourd’hui l’un des chouchous du Parc des Princes. Alors que les supporters parisiens s’enflamment devant le talent de Verratti, ce n’est pas le cas de tout le monde. Daniel Riolo est notamment l’un des plus gros détracteurs du joueur du PSG.

Rongier et Guendouzi meilleurs que Verratti ?

Et voilà que Daniel Riolo a lâché un nouveau tacle à Marco Verratti. Et pour cela, au micro de RMC , il s’est servi de deux joueurs de l’OM : Valentin Rongier et Matteo Guendouzi. « Rongier ? Tu prêches un convaincu. Je n’arrête pas de leur dire qu’il est meilleur que l’idole du Parc (Verratti ndlr). Désormais il est meilleur que lui. Il faut être aveugle… Pour beaucoup de supporters du PSG et de gens en France c’est l’un des meilleurs milieux de terrain au monde. Pour moi, il n’est même pas Top 30. Rongier est passé devant (…) Guendouzi, ça fait longtemps qu’il a dépassé l’idole du Parc ».

😂😂 — layvin kurzawa (@layvinkurzawa) January 12, 2023

Kurzawa préfère en rire…