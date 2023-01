«Messi meilleur joueur du monde», le PSG va faire vriller Mbappé

Arthur Montagne

Trois semaines après la finale de la Coupe du monde, Lionel Messi a fait son grand retour à la compétition mercredi soir à l'occasion de la venue d'Angers au Parc des Princes. Buteur, l'Argentin a permis au PSG de s'imposer (2-0) et après la rencontre Christophe Galtier n'a pas hésité à s'enflammer pour «le meilleur joueur au monde». Kylian Mbappé appréciera.

C'était attendu, Lionel Messi a étrenné son tout nouveau statut de champion du monde à l'occasion de la venue d'Angers au Parc des Princes. Trois semaines après la finale remportée contre l'équipe de France, La Pulga a d'ailleurs livré une belle prestation qui lui a valu les louanges de son entraîneur.

Galtier «a revu le meilleur joueur au monde»

« On a revu le meilleur joueur au monde actuellement. Il avait très envie de rejouer, il s'est bien préparé et a bien récupéré. Je l'ai trouvé en jambes. Quand il est sur le terrain, les choses changent (...) Il est apaisé du fait d'avoir gagné le trophée qui lui manquait. Il voulait être vite reconnecté avec le jeu, la compétition. Et ce soir, il a fait un grand match », a lâché Christophe Galtier au micro de Prime Video .

Mbappé risque d'être vexé

Jusque-là rien d'anormal, sauf que le PSG possède également dans ses rangs un certain Kylian Mbappé, qui peut également prétendre sans aucun problème au titre honorifique de meilleur joueur du monde. Reste à savoir comment le crack de Bondy réagira aux propos de son entraîneur.