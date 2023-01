Il craque complètement en direct : «Messi n’a rien à foutre au PSG»

Arthur Montagne

De retour de la Coupe du monde, Lionel Messi a livré une belle prestation au Parc des Princes face à Angers (2-0), s'offrant même un but pour son premier match depuis la finale du Mondial contre l'équipe de France. Néanmoins, après la rencontre, La Pulga, tout comme Neymar, n'est pas allée saluer les supporters. Ce qui exaspère Daniel Riolo.

Trois semaines après avoir décroché le titre mondial au Qatar en dominant l'équipe de France en finale, Lionel Messi faisait son retour avec le PSG mercredi soir à l'occasion de la venue d'Angers au Parc des Princes. Et l'Argentin s'est distingué en inscrivant le second but parisiens et livrant une belle prestation. Ce n'est toutefois pas l'avis de Daniel Riolo qui fracasse Lionel Messi tant pour sa performance que pour son absence à la fin du match pour célébrer avec les supporters.

Un trafiquant de drogue dans le clan Messi ? https://t.co/kTevrgWrtF pic.twitter.com/gKdn4mPBHU — le10sport (@le10sport) January 12, 2023

«C'est tout simplement inadmissible»

« Il (Messi, ndlr) n'est encore pas venu saluer le public ce soir. Tu veux que je te dise ? Messi il rend schizo. Je suis totalement schyzo. Je l'admire pendant un mois à la Coupe du monde et je le félicite de ce qu'il a fait, d'emmener son équipe le pays et tout, il me fait rêver, parce que cette osmose, le public l'idole et tout. Et au PSG... je ne peux pas, je ne comprends pas. Je ne supporte pas cette indifférence vis à vis du public et des supporters qui sont là tout le temps. C'est tout simplement inadmissible », lance l'éditorialiste de RMC au micro de l' After Foot avant d'en rajouter un couche.

«Les mecs n'ont qu'à dégager»