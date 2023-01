Après la Coupe du monde, un scandale est dénoncé avec Messi

Axel Cornic

Ce mercredi, Lionel Messi a fait son grand retour au Paris Saint-Germain après son titre mondial acquis avec l’Argentine, le fêtant notamment avec un but contre le SCO d’Angers (2-0). Une prestation qui ne semble toutefois pas avoir convaincu Daniel Riolo, qui s’est montré très dur à l’encontre de la star mondiale et de son emprise sur le jeu parisien.

On craignait le retour de Lionel Messi au Parc des Princes, mais finalement tout s’est bien passé pour le tout nouveau Champion du monde, qui a remporté le titre face à son coéquipier Kylian Mbappé. Auteur d’un but, l’Argentin a même été applaudi par les supporters du PSG.

« Maintenant Messi est sur le toit du monde à vie, donc on ne peut plus rien dire sur lui »

En marge de cette rencontre, Daniel Riolo a toutefois dressé un constat assez mauvais concernant la prestation de la star du PSG. « Messi ne fait pas un bon match, mais bon de toute façon maintenant il est sur le toit du monde à vie, donc on ne peut plus rien dire sur lui » a-t-il expliqué ce mercredi soir, dans l’ After Foot . « Même les coup-franc du côté de Neymar c'est lui qui va les tirer ».

« Il n'y a rien de cohérent »