Panique au PSG, il change tout à la dernière minute

Arthur Montagne

Tombeur d'Angers au Parc des Princes mercredi soir (2-0), le PSG avait repris un schéma avec trois défenseurs centraux, alors que jusque-là, les Parisiens évoluaient plutôt à quatre derrière. Un changement de dernière minute que Christophe Galtier a expliqué en conférence de presse.

Pour la première de l'année au Parc des Princes, le PSG recevait Angers, lanterne rouge de Ligue 1. Sans surprise, les Parisiens se sont imposés (2-0), mais les Angevins ne leur ont pas facilité la tâche. Il faut dire que sur le plan tactique, Christophe Galtier révèle qu'il avait travaillé un schéma à l'entraînement avant de se rendre compte que cela ne pourrait pas fonctionner. Le coach du PSG a donc tout changé au dernier moment.

Le PSG tient un phénomène, Galtier confirme https://t.co/fiTHj6Yxj9 pic.twitter.com/jBB7Ok5v4i — le10sport (@le10sport) January 10, 2023

Galtier change de plan au dernier moment

« (Sourire) Les deux dernières séances, celles de lundi et mardi, nous avons travaillé sur notre plan de jeu aussi bien sur un plan offensif que défensif. Je me suis aperçu rapidement hier que ce que je souhaitais mettre en place n’allait pas pouvoir se faire. Nous avons beaucoup travaillé avec le staff hier afin de trouver la meilleure option contre Angers au vu de notre état de forme », assure-t-il en conférence de presse.

«J'ai dit aux joueurs que nous allions jouer d’une manière différente»