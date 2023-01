Le PSG reçoit un gros coup de pression

Arthur Montagne

Du haut de ses 16 ans, Warren Zaïre-Emery crève l’écran au PSG et Christophe Galtier compte s’appuyer sur son jeune milieu de terrain. C’est d’ailleurs indispensable aux yeux de Luis Fernandez qui réclame un gros temps de jeu pour le prodige parisien.

Considéré comme le plus grand espoir actuel du PSG, Warren Zaïre-Emery crève l'écran à Paris, au point que Christophe Galtier ait récemment encensé son jeune milieu de terrain. Légende du PSG et ancien directeur du centre de formation du club de la capitale, Luis Fernandez s'est prononcé sur le cas du phénomène parisien.

«C'est bien de les faire jouer et que l'on puisse les voir»

« Il faut aller doucement avec les jeunes. On les intègre d'un seul coup. On a vu trois contre Châteauroux. On va essayer de les juger, essayer de voir leurs qualités et se demander s'ils ont le potentiel pour jouer dans ce PSG. Pour moi, ils n'ont pas suffisamment montré. Je vais être clair, mais c'est bien de les faire jouer et que l'on puisse les voir », lance-t-il au micro de beIN SPORTS avant de poursuivre.

«Pour qu'on puisse vraiment se prononcer, il faut qu'il enchaîne»