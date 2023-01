Mbappé est bien une superstar, voilà la preuve

Arnaud De Kanel

Après avoir disputé deux rencontres de Ligue 1 à son retour du Mondial, Kylian Mbappé prenait ses vacances et s'envolait à New York avec son ami Achraf Hakimi. Les deux hommes ont notamment été voir un match de NBA, celui des Nets, et l'attaquant du PSG a eu le droit à un accueil de rockstar, dans un pays où le football ne résonne pas comme en Europe.

La Coupe du monde au Qatar a fait passer Kylian Mbappé dans une autre dimension. Auteur d'un triplé en finale en mondovision, le natif de Bondy a mis la planète entière à ses pieds à tel point qu'il est devenu une star même aux Etats-Unis. Le Français était présent à New York avec Achraf Hakimi, son coéquipier au PSG, et il a été ovationné par le Barclays Center, l'antre des Brooklyn Nets. Une scène incroyable qui illustre le nouveau statut de l'attaquant.

Kylian Mbappé ovationné cette nuit lors d'un match de NBA aux États-Unis. pic.twitter.com/TCBnJD52C2 — Brut FR (@brutofficiel) January 3, 2023

Mbappé en rockstar à New York

En vacances à New York, Kylian Mbappé a fait une escale au Barclays Center pour supporter les Nets de Kevin Durant. Et dans un pays où le mot football n'a pas le même sens que chez nous, il a été reçu comme une rockstar. Une vidéo de ses exploits au Qatar a été retransmise sur les écrans géants de la salle. A la fin de celle-ci, la caméra s'est braquée sur Mbappé et le public s'est levé pour l'acclamer. Une ambiance qui a choqué les spécialistes de NBA. « Kylian Mbappé vient de recevoir la plus grosse ovation que j’aie jamais entendue au Barclays Center pour une personnalité hors basket », a souligné Alex Schiffer, journaliste pour The Athletic . De son côté, la consultante Sarah Kustok était ravie de la visite de Mbappé. « Vous savez que je ne suis pas souvent hyper emballée par la présence de stars autour du parquet, mais là, Mbappé, wow ! C’est fou de le voir là », a-t-elle lâché.

Le discours de Mbappé dans le vestiaire des Nets