PSG : Mbappé en NBA, les Etats-Unis n’en reviennent pas

Thibault Morlain

Profitant des quelques jours de repos accordés par le PSG, Kylian Mbappé s’est envolé pour les Etats-Unis et New York où il a notamment assisté à une rencontre des Nets. Et au Barclays Center, le Français, qui était accompagné d’Achraf Hakimi, a reçu une incroyable ovation du public américain. De quoi faire halluciner les journalistes présents sur place.

Connu à travers le monde désormais, Kylian Mbappé bénéficie d’une grosse cote de popularité aux Etats-Unis. Il a d’ailleurs pu le vérifier dernièrement, lors du match NBA entre les Nets et les Spurs. Présent au bord du terrain pour assister à la rencontre, Mbappé a été ovationné par le public du Barclays Center. Un accueil qui fait énormément parler de l’autre côté de l’Atlantique.

« La plus grosse ovation que j’aie jamais entendue au Barclays Center »

Rapporté par Le Parisien , Alex Schiffer, journaliste pour The Athletic , s’est confié sur sur cette ovation reçue par Kylian Mbappé. Il a tout simplement halluciné, confiant : « Kylian Mbappé vient de recevoir la plus grosse ovation que j’aie jamais entendue au Barclays Center pour une personnalité hors basket ».

« C’est fou de le voir là »