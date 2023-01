PSG : Neymar déclenche une énorme polémique au Brésil

Arthur Montagne

Alors qu'une cérémonie était organisée dans le stade de Santos pour rendre un dernier hommage d'envergure au Roi Pelé, une absence a été particulièrement remarquée, à savoir celle de Neymar. Le numéro 10 du PSG n'a pas pu se rendre au Brésil et a envoyé son père pour le représenter. Mais cela n'a pas suffi pour étouffer la polémique qui enfle à nouveau autour de la star de la Seleçao.

Le 29 décembre, le Roi Pelé est décédé, laissant orphelin tout un peuple dont il était idole. Le Brésil lui a d'ailleurs rendu hommage lundi avec la présence de son cercueil au centre du stade de Santos où il a réalisé tant d'exploits. Les Brésiliens se sont donc déplacés en masse pour assister à la cérémonie. Mais une absence fait polémique. Celle de Neymar.

Neymar rate les obsèques de Pelé

Ancien joueur de Santos, comme Pelé, et très proche de la légende brésilienne dont il était considéré comme l'héritier, le numéro 10 du PSG devait se rendre au Brésil pour rendre hommage à Pelé comme l'indiquait L'EQUIPE . Mais finalement, Neymar a brillé par son absence, envoyant son père pour le représenter. Neymar Sr a d'ailleurs fait un discours dans le stade de Santos afin de justifier l'absence de son fils.

Son père le défend...

« C’est un triste moment pour la famille et pour nous tous. Aujourd’hui, c’est pour soutenir la famille, nous avons beaucoup perdu. Il a inspiré tant de gens et le sport, il nous a fait arriver ici aujourd’hui. Il a inspiré toutes les générations, il a toujours été une référence. C’est pourquoi mon fils m’a demandé d’être ici à sa place. Pour apporter un soutien à la famille. Nous savons ce que c’est de perdre quelqu’un et nous n’avons pas seulement perdu un athlète, nous avons perdu un citoyen, la personne Pelé (…) Non, Neymar ne va pas venir », confiait le père de Neymar. Mais cela n'a pas été suffisant pour calmer les critiques puisque le Brésil ne digère pas l'absence du numéro 10 du PSG.

... mais Neymar se fait fracasser au Brésil