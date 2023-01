PSG : Au fond du trou après la Coupe du monde, Neymar envoie un énorme message

Arthur Montagne

Quelques jours après l’élimination du Brésil en quart de finale de la Ligue des champions, Neymar avait reconnu être dévasté sur le plan psychologique. Mais au moment d’annoncer ses vœux pour 2023, le numéro 10 de la Seleçao rassure les fans du PSG en affichant de grands objectifs avec le club de la capitale que ce soit en Ligue 1 ou en Ligue des champions.

La Coupe du monde a laissé des traces auprès des Brésiliens. Grand favori du Mondial, le Brésil a été éliminé dès les quarts de finale, brisant les rêves de Neymar qui s'est dit « dévasté sur le plan psychologique ». Néanmoins, le numéro 10 du PSG se montre rassurant et se tourne vers 2023 avec ambition.

Feliz 2023 !!Happy 2023!!#neymar pic.twitter.com/sv5me1LVa0 — Neymar Jr Site (@NeymarJrSite) December 31, 2022

Neymar a de grandes ambitions pour 2023

« Je vais passer la fin de l’année ici, à m’entraîner pour poursuivre mes objectifs au PSG, la Ligue des champions et le championnat de France. En tout cas, on les poursuivra tous ! », lance-t-il dans un premier temps avant d'envoyer un message à ses fans.

«Une bonne année 2023 à vous tous»