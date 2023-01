Galtier vend la mèche pour le mercato du PSG

Arthur Montagne

Alors que le mercato d’hiver vient tout juste d’ouvrir officiellement ses portes, le PSG ne devrait pas se montrer particulièrement actif. Interrogé sur le sujet, Christophe Galtier a effectivement assuré que sans départ, il n’y aurait aucune recrue durant le mois de janvier.

Comme révélé en exclusivité par le10sport.com, le PSG, qui avance sur les prolongations de contrat, ne devrait pas bouger sur le mercato d'hiver. Une tendance confirmée par Christophe Galtier qui explique notamment qu'avec El Chadaille Bitshiabu, il n'a pas besoin de renforts défensifs.

Transferts : Un mercato hivernal calme au PSG, voilà les raisons https://t.co/6id0ZD2Ln0 pic.twitter.com/dNekIYJ6A3 — le10sport (@le10sport) December 31, 2022

Galtier va s'appuyer sur El Chadaille

« Non, les choses ont changé. On a El Chadaille qui a joué latéral gauche. Il a énormément de potentiel. Aller chercher un défenseur central serait lui bloquer l’espace. C’est la volonté du club et de Luis (Campos) de promouvoir nos jeunes talents. Surtout qu’on aura le retour de Kimpembe (actuellement blessé) dans quelques semaines », confie l'entraîneur du PSG en conférence de presse avant d'en rajouter une couche.

«Il n’y aura pas d’arrivée s’il n’y a pas de départ»